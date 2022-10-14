Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 15:10 Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında 280 bin 643 kadın çiftçiye yaklaşık 10 milyar TL'lik destek verilerek, binlerce kişiye istihdam sağlandı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634951af2b87e577426c58ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Çavuşoğlu'ndan gaz merkezi açıklaması Bakan Kurum depozito iade sistemi için tarih verdi Yeşilçam'daki kaza sahnelerini aratmayan görüntü HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı Korkunç olay! Bıçaklayıp yerlerde sürükledi: O anlar kamerada Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu