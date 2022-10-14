Kadın çiftçilere 10 milyar TL'lik destek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kırsal kalkınma ve kredilendirme programları kapsamında 280 bin 643 kadın çiftçiye yaklaşık 10 milyar TL'lik destek verilerek, binlerce kişiye istihdam sağlandı

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