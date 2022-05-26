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Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma

İstanbul'da geçen sene işlenen bir kadın cinayetinin zanlısı savunmasında "O ilişkiye girmek istedi ben istemedim" dedi.

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