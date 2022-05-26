Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:40 İstanbul'da geçen sene işlenen bir kadın cinayetinin zanlısı savunmasında "O ilişkiye girmek istedi ben istemedim" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f673647ecf06b660964d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu! Adanalıların dürümünün ardından Rizeliler de Uzay'a çay gönderdi Pes! Türkiye'nin gizemli tarihini oturma odasına çevirdiler! Apartmana girip öyle bir şeyi çaldılar ki... Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İstanbul'da akıl almaz hırsızlık! Çocuğun üstüne uçtu