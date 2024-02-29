Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Sakarya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren zanlı mahkemede yaptığı savunmasında "pişman" olduğunu belirterek "telefonda eşimin cinsel içerikli videolarını gördüm" dedi.

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