Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı Kadın cinayetinin altından yasak aşk çıktı 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 08:50 Güncelleme: 29 Şubat 2024 Perşembe 08:50 Sakarya'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini öldüren zanlı mahkemede yaptığı savunmasında "pişman" olduğunu belirterek "telefonda eşimin cinsel içerikli videolarını gördüm" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e01b2fb087affcc00745f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye otobüsünde okul müdürü dehşeti: Yaşlı çifti hastanelik etiler Sis İstanbul'u yuttu; köprüler yok oldu; seferler iptal edildi İstanbul'da büyük fabrika yangını BTP Adayı Kuruçeşme’den Atatürk vurgusu yaptı İstanbul'da tramvay hattında feci ölüm! Seferler durduruldu ''Eşim beni öldürecek'' diyen kadının cesedi nehirde bulundu Erdoğan emeklilere seyyanen zam için son sözü söyledi Türk savaş uçakları Kıbrıs'ın güneyine indi Vallahi pes, billahi pes! Kaçak sığınmacılar bakın nereden çıktı