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  3. 05 Mayıs 2017 21:50

Kadın doktor ile stajyer hemşirenin darp edilme anı kamerada

Birecik Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli kadın doktor ve stajyer hemşirenin, hasta ve yakınları tarafından darp edilmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

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