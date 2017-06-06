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  3. 06 Haziran 2017 11:15

Kadın doktora makasla saldırı kamerada

Bursa’da kadın doktorun, yanlış barkod gerekçesiyle hasta yakınları tarafından yumrukla darp edilip yerlerde sürüklenmesi, makaslı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı.

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