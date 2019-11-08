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  3. 08 Kasım 2019 07:45

Kadın doktoru vurmaya böyle gitti

İstanbul Avcılar'da özel tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olan Azerbaycan uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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