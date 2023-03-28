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Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı

Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kadınların eğitim hakkı savunan aktivist Matiullah Wesa'nın gözaltına alındığını açıklayarak Taliban'dan Wesa'nın gözaltı sebebini açıklamasını talep etti.

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