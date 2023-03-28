Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı Kadın düşmanı Taliban'dan skandal gözaltı 28 Mart 2023 Salı Saat: 12:45 Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki kadınların eğitim hakkı savunan aktivist Matiullah Wesa'nın gözaltına alındığını açıklayarak Taliban'dan Wesa'nın gözaltı sebebini açıklamasını talep etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6422b732b5f3f77a304fb683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunu da gördük! Ev sahiplerinden kiracılara ''evden çık'' komisyonu Rusya hipersonik füze denemesi yaptı Yaş 70 iş bitmiş diyenler utansın! 85 yaşında yaptığıyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı Erdoğan'ın seçim videosu İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü!İlkokula kanlı saldırı anı kamerada: 3'ü çocuk 6 kişi öldü! CHP'li Seçer isyan etti: ''Birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi veriyor'' Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm İstanbul'da beklenen yağış başladı