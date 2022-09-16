Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz! 16 Eylül 2022 Cuma Saat: 12:35 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic'in karşı karşıya geldiği maçtan önce bir futbolcunun topu kasten kadın muhabirin kalçalarına atması büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632443619bfd712e8278f567" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde ''ayağıma bastın'' dehşeti; bıçağını çekip saldırdı! Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ''Yerli ve Milli Eskobar'' gerginliği! PKK'nın ''çocuk avcısı'' genç kızı kaçırırken suçüstü yakalandı! ''Gelecek'' geldi: Dünyanın ilk uçan bisikleti tanıtıldı! Uçuşu nefes kesti Memleketinde tapulu arazisi var diye sevinen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da özel okulda ilginç olay: Belgeyi aldı, parayı ödemeden kaçtı! İstanbul'da ünlü restoranda ''masa silme'' kavgası kamerada Ev hapsi kaldırılan Gülşen günler sonra ilk kez görüntülendi Sokak ortasında çekip vurdu! Korkunç cinayet kamerada