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Kadın gazeteciye canlı yayında iğrenç taciz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic'in karşı karşıya geldiği maçtan önce bir futbolcunun topu kasten kadın muhabirin kalçalarına atması büyük tepki çekti.

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