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Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu

Esenyurt’ta bir markete giren 3 kadın, soğukkanlı bir şekilde raflardan çaldıkları yaklaşık 4 bin TL’lik ürünle kayıplara karıştı. Markette yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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