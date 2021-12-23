Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu

Esenyurt’ta bir markete giren 3 kadın, soğukkanlı bir şekilde raflardan çaldıkları yaklaşık 4 bin TL’lik ürünle kayıplara karıştı. Markette yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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