Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 13:50 Esenyurt’ta bir markete giren 3 kadın, soğukkanlı bir şekilde raflardan çaldıkları yaklaşık 4 bin TL’lik ürünle kayıplara karıştı. Markette yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c4548bdafd030c8f0229f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü Osman Kavala için flaş karar! İstanbul'da kar yağışı! Birçok ilçe beyaza büründü Dini nikahlı eşine dehşeti yaşattı Öfkeli kadın, otomobili tuğla yağmuruna tuttu! İki pitbull 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı: Dehşet anları kamerada! Uçakta kedi emziren kadın ortalığı karıştırdı