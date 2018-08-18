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  3. 18 Ağustos 2018 11:55

Kadın hırsızlar, alışveriş yapmaya gelen genç kadını soydu

Batman’da 2 kadın, mağazaya alışverişe gelen genç bir kadını takip ettikten sonra etrafını çevirerek kaşla göz arasında 300 TL ve 4 adet kartını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay 15 Ağustos’ta saat 18.00 sıralarında Gülistan Caddesi’ndeki bir mağazada yaşandı. İddiaya göre Antalya’dan Batman’a misafirliğe gelen genç kadın bayram alışverişi için bir giyim mağazasına...

Bilgin Pro
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