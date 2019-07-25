Kadın hırsızların “yok artık” dedirttiği anlar kamerada
25 Temmuz 2019 12:10
Kadın hırsızların “yok artık” dedirttiği anlar kamerada
Esenler’de at arabasıyla gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 5 kadın hırsız, içerisinde 2 bin 500 lira değerinde 150 kilogram dondurma olan dolabı, demir sopalarla yerinden söktükten sonra el birliğiyle çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, duruma tepki gösteren esnaf, “Baklava, masa ve sandalyem, karton bardakta içtiğim kahve bile çalındı. Arabamızı açık bıraksak sadece...