Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı! Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı! 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 12:25 Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f380d2136e85d054e4467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Boğazların anahtarı Türkiye'dir'' 12 yaşındaki Fidan akıma kapılarak öldü Buzdan sal ile tehlikeli balık avı Eşine kürekle saldırdı, ''mağdur benim'' dedi Ukrayna alev alev! Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Rusya ''Kalibre'' füzesiyle vurdu! Korkunç görüntüler İstanbul'un gezgini Zeytin İETT otobüsünde keyif yaparken görüntülendi Her attığı adım olay! Aynur Aydın'ın ''mastürbasyon'' yanıtı sosyal medyayı salladı İstanbul'da ''karın tokluğuna'' hırsızlık! Yiyip, içip, kaçtılar