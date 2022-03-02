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  4. Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı!

Kadın kılığına girip, eşinin arabasını yaktı!

Denizli'de kadın kıyafeti giyip başörtüsü takan bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin döküp yaktı.

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