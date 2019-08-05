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  3. 05 Ağustos 2019 11:57

Kadın kılığında firar ederken yakalandı

Brezilya'da cezaevinde bulunan bir çete lideri, inanılmaz bir yöntemle firar etmeye çalıştı. Kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek kaçmaya çalışan çete lideri bu girişiminde başarılı olamadı.

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