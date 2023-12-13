Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler

Adana'da biri kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı eve çağırıp, kadın kıyafetleri giydirerek işkence etti. O anları kayda alan şüpheliler, videoyu sosyal medyada paylaştı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6579857e2a389e62b90f89f3" allowfullscreen></iframe>