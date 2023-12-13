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Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler

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Adana'da biri kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı eve çağırıp, kadın kıyafetleri giydirerek işkence etti. O anları kayda alan şüpheliler, videoyu sosyal medyada paylaştı.

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