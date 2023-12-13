Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler Kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler 13 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 13:20 Güncelleme: 13 Aralık 2023 Çarşamba 13:20 Adana'da biri kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı eve çağırıp, kadın kıyafetleri giydirerek işkence etti. O anları kayda alan şüpheliler, videoyu sosyal medyada paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6579857e2a389e62b90f89f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film gibi ''hırsız'' operasyonu! Kendini daireye kilitledi; ekipler seferber oldu Yağışlar sonrası barajların son durumu İstanbul'da denizi kirleten gemilere ceza yağdı Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı Burdur Gölü'nde yine aynı rezalet! İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 araç birbirine girdi Fabrikada facia! Kimyasal tankına düşen 3 işçiden 2'si öldü 70 bin TL’ye çalıştıracak eleman bulamıyor!