SON DAKİKA
VAN'DA 9 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DEPREMİN BİLANÇOSU BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Şubat 2020 11:45

Kadın kocasını bıçakla yaraladı

Küçükçekmece'de bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.

Video Galeri
Alkollü sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Alkollü sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza kamerada
Video Galeri
İstanbul'da şehir magandaları kamerada!
İstanbul'da şehir magandaları kamerada!
Video Galeri
Aynada kendisinden korkan hırsız kamerada!
Aynada kendisinden korkan hırsız kamerada!
Video Galeri
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor
Video Galeri
Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında geceye damgasını vuran namaz!
Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında geceye damgasını vuran namaz!
Video Galeri
Payitaht Abdülhamid'e damga vuran sözler! Erdoğan'ın sözleri akıllara geldi
Payitaht Abdülhamid'e damga vuran sözler! Erdoğan'ın sözleri akıllara geldi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM