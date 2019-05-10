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  3. 10 Mayıs 2019 13:51

Kadın öğretmenden ilkokulda dayak kamerada !

Bolu’da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmenin diğer öğrenciler tarafından çekilen görüntüleri ise tüyleri diken diken etti.

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