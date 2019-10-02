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CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR -CANLI
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  3. 02 Ekim 2019 12:20

Kadın öğretmene veli dayağı kamerada

Mersin'de geçtiğimiz hafta bir kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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