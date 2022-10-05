Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 11:35 Trabzon'da evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın polis memurunun cenazesinin kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d41cf8b1fec47bb3ff8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni gururu olacak: İnsansız Kara Aracı, KAPGAN ortaya çıktı! Vatandaş yine kuyrukta! İndirimi duyan koştu Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ''sürpriz'' ortaya çıktı Yerli otomobil TOGG konvoyu trafikte görüntülendi ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler İçme suyu barajında korkutan manzara Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!