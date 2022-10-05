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Kadın polis memurunun cenazesi kaçırıldı iddiası

Trabzon'da evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın polis memurunun cenazesinin kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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