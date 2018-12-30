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  3. 30 Aralık 2018 16:45

Kadın polisler erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor

Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın, hemcinsleri ile erkek meslektaşlarına silah eğitimi veriyor. Poligonda beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla Aydın’ın eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarı ise dikkat çekiyor. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Nisa Aydın (40), İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’nda...

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