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  4. Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti

Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti

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İstanbul Beykoz'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamerada bulundu. Kadın çalışanların şikayeti üzerine ambulans şoförü H.H. gözaltına alındı.

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