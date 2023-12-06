Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti Kadın sağlık çalışanlarına gizli kameralı taciz rezaleti 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 16:42 Güncelleme: 06 Aralık 2023 Çarşamba 16:43 İstanbul Beykoz'da 112 İstasyonu'nda kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamerada bulundu. Kadın çalışanların şikayeti üzerine ambulans şoförü H.H. gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65707a6417a9a56ab207c163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolmuşa binen Murat Övüç: ''Lüksten kaçınmamız lazım'' Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 PKK'lı sarı torbada! Marmara Denizi'nde deprem sırasındaki bu görüntü olay oldu Polis engel olamadı, boğazını kesti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 17 ölü var Beşiktaş ve Milli Takım'ın yıldızına trafikte saldırı Karadeniz fındığı tehlikede! ''Kahverengi kokarca'' bahçeleri istila etti Sapık patrondan liseli kıza seri taciz: ''Her gün istismara uğradım'' Site içinde tarım! Traktörüyle ekiyor, biçiyor, satıyor!