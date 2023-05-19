  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi

Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık
Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: ''Böyle olmaz!''
Türkiye'nin karpuz üretim merkezinde hasat başladı
Bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: 10 bin TL zammı reddeden kiracısını bıçakladı!
Uyuşturucu çetesine operasyonda 68 yaşındaki bastonlu çete üyesi de gözaltında
Kız isteme kavgasında kan aktı
İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı
Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı
Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı