Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi Kadın şoför ile motosiklet sürücüsü tekme tokat birbirine girdi 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 12:20 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 12:20 İstanbul Esenyurt'ta yol verme konusunda çıkan tartışmada motosikletli ile kavga eden kadın sürücü uzun süre sakinleşmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64673f62b960a17fbc5b6153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakırda film gibi dolandırıcılık Ekrem İmamoğlu'ndan 19 Mayıs isyanı: ''Böyle olmaz!'' Türkiye'nin karpuz üretim merkezinde hasat başladı Bıçaklı ev sahibi dehşeti kamerada: 10 bin TL zammı reddeden kiracısını bıçakladı! Uyuşturucu çetesine operasyonda 68 yaşındaki bastonlu çete üyesi de gözaltında Kız isteme kavgasında kan aktı İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı