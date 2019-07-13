Kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
13 Temmuz 2019 10:40
Kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
Rusya’da bir sürücü arkasında bekleyen sürücü korna çalınca sinirlenip çekiçle arkasındaki araca saldırdı. Rusya’nın Novosibirsk şehrinde bir kadın aracıyla yolda ilerlerken hatalı park eden 2 araç yüzünden geçemedi. Bir süre burada araç sürücülerini bekleyen kadın sürücü ardından çareyi geriye çıkarak başka yoldan ilerlemekte buldu. Geri geri sokaktan çıkan kadın ardından başka bir yola...