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  3. 04 Haziran 2017 16:15

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Rusya’da kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı.

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Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
Karaya oturan teknedeki turistleri sahil güvenlik kurtardı
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Sivasta sıcak hava bunalttı
Sivasta sıcak hava bunalttı
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Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil su kanalına düştü, takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
Komşunun grevi Kapıkuleyi vurdu
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Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
Aracın motoruna giren yavru kedi sürücüye zor anlar yaşattı
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Arabasının önü kesildi, kaçmak yerine Diyarbakıra yatırım yaptı
Arabasının önü kesildi, kaçmak yerine Diyarbakıra yatırım yaptı