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  3. 09 Mart 2020 16:05

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı

ABD'de erkek sürücü, trafikte kadın sürücüye küfür etmek isterken önündeki araca çarptı. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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