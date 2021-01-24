SON DAKİKA
BAKAN KOCA: 6.5 MİLYON DOZ AŞI PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Ocak 2021 13:20

Kadın turist ortalığı birbirine kattı

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde erkek arkadaşı ile kavga eden turist kadın ortalığı birbirine kattı. Polislere de saldıran kadın gözaltına alındı.

Video Galeri
Emre Sabancı'nın lüks cipi dere yatağına saplandı
Emre Sabancı'nın lüks cipi dere yatağına saplandı
Video Galeri
Kıbrıs gazisi bıçaklanarak öldürüldü
Kıbrıs gazisi bıçaklanarak öldürüldü
Video Galeri
Bakan Soylu paylaştı! HDP binasından skandal görüntüler
Bakan Soylu paylaştı! HDP binasından skandal görüntüler
Video Galeri
Survivor 2021'de ikinci diskalifiye şoku!
Survivor 2021'de ikinci diskalifiye şoku!
Video Galeri
İstanbul'da kundakçıya meydan dayağı kamerada!
İstanbul'da kundakçıya meydan dayağı kamerada!
Video Galeri
İkinci el otomobilde son durum! Tamamen durdu, fiyatlar düştü
İkinci el otomobilde son durum! Tamamen durdu, fiyatlar düştü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM