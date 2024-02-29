Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! 29 Şubat 2024 Perşembe Saat: 22:10 Başakşehir'de bindiği taksinin şoförüne küfürler edip fiziksel şiddet uygulayan kadın, olay yerine gelen görevli kadın polis memuruna da saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e0d6b03d3f482e2a054013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı 14 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Onlar Türkiye'nin foseptikteki hamam böceği avcısı kadınları Yerel seçim sonrası için can sıkan ek vergi iddiası: ''KDV, ek MTV ve...'' Çorlu tren faciası davası yine ertelendi Marmara Denizi mavi renkle parlamaya başladı Eski eşi kabusu oldu; her gün tehdit edip serbest kaldı İstanbul'da sokak ortasında güpe gündüz kalemli cinayet