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  4. Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler

Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler

Muğla'ya İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı.

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