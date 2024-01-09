Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler Kadın yolcu uçağı fena karıştırdı! Yere yatırarak etkisiz hale getirdiler 09 Ocak 2024 Salı Saat: 17:55 Muğla'ya İrlanda'dan gelen ve alkollü olduğu belirlenen kadın, uçağı birbirine kattı. Uçaktaki yolcuya saldıran yabancı uyruklu kadın, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659d5e70f993ae5ff6008e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fernando Santos'un imza töreninde gerginlik Tekirdağ'da okullara kar tatili Faruk Koca, Halil Umut Meler'e saldırı davasında kendini böyle savundu Önce Hollanda'da şimdi de Türkiye'de... Kapış kapış satılıyor! TEM Otoyolu'nda kabus! Önlerini kesip camları yumrukladı Yoğun bakımlar doldu taştı! Ameliyatlarda iptaller başladı Parçalanmış cesedi bulunmuştu; en yakını gözaltına alındı Önce Kızıl Goncalar şimdi de Ömer... Cemaat ve tarikatlara tokat gibi vuran sahne Şahsiyet'teki ''bilinmeyen dil'' sahnesi ortalığı karıştırdı