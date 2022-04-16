Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme 16 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:05 Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız "taksici şiddeti" olaylarında bu sefer tam tersi oldu. Bir kadın yolcunun taksiciye tekmeli saldırısı kamerada... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625a86d83ef7bd3f11633783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan'' Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!'' İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi! Kibariye soluğu kızının ücretini ödemediği kuaförde aldı Kayan aracı elleriyle durdurmak isterken... Almanya'da Türk gencine polis şiddeti kamerada Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı gözaltında Yabancı uyruklu dolandırıcılar kamerada! Öyle bir iş çevirdiler ki Öz babasını öldüren çocuktan mide bulandıran itiraf