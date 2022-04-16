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Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme

Son zamanlarda sık sık karşılaştığımız "taksici şiddeti" olaylarında bu sefer tam tersi oldu. Bir kadın yolcunun taksiciye tekmeli saldırısı kamerada...

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