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  3. 14 Mayıs 2017 00:45

Kadına çarptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı

Motosikletiyle kadına çarptı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Video Galeri
Paristeki "aşk kilitleri" mülteciler için satışa çıktı
Paristeki "aşk kilitleri" mülteciler için satışa çıktı
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Macron’un ekibindeki Gümüşhaneli Jacob başarı öyküsünü DHA'ya anlattı
Macron’un ekibindeki Gümüşhaneli Jacob başarı öyküsünü DHA'ya anlattı
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Endonezyada devasa büyüklükteki yaratık kıyıya vurdu
Endonezyada devasa büyüklükteki yaratık kıyıya vurdu
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Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrumda
Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrumda
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İzmir'den böyle yola çıkmışlar
İzmir'den böyle yola çıkmışlar
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Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı
Venedik Alışveriş Karnavalı şovla başladı