Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına görülmemiş şiddet: Molotof kokteyl attı Kadına görülmemiş şiddet: Molotof kokteyl attı 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 06:55 Türkiye'de her gün yeni bir kadına şiddet vakası yaşanırken, Adana'da eşinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan bir kadının peşine düşen eşi, babasının evine molotof kokteyli atarak saldırdı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708a1bf0c271d5ef50d6863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi