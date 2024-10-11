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Kadına görülmemiş şiddet: Molotof kokteyl attı

Türkiye'de her gün yeni bir kadına şiddet vakası yaşanırken, Adana'da eşinden şiddet gördüğü için baba evine sığınan bir kadının peşine düşen eşi, babasının evine molotof kokteyli atarak saldırdı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı.

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