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  3. 23 Kasım 2020 10:50

Kadına kafa atıp kanlar içinde bıraktı

Gaziosmanpaşa'da bir kadın eski sevgilisinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından darp edildi. Kadına kafa atarak kanlar içinde yola çıkartan şüpheli tutuklandı.

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