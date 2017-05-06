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  3. 06 Mayıs 2017 12:50

Kadına şiddete bir yenisi daha eklendi

Ankara’da alkollü olduğu iddia edilen bir erkek, yanındaki 2 kadın arkadaşını darp etti. Yüzleri tanınmaz hale gelen kadınlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi isteğini reddetti.

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