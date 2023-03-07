Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada 07 Mart 2023 Salı Saat: 12:35 İstanbul'da ATM önünde işlem yaptığı esnada küfür ettiği iddia edilen şahıs, kendisine tokat atan kadına saldırdı. Yumruk ve tekme atan şahıs, olayı gören esnaf tarafından ensesinden tutularak etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6407055ad2de9567737b9483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ali Babacan'dan Yavaş ve İmamoğlu çıkışı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilk yorum DEAŞ'ın eli kanlı teröristleri Ankara'da yakalandı İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Polis eğitim merkezine saldırı! 35 gözaltı var Depremzedelerin çadırlarını su bastı! Kübra Par ile Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi CHP'den ''Hak ettiğin gelecek geliyor, Bay Kemal geliyor'' videosu Ahmet Hakan canlı yayında paniğe kapıldı; Hande Fırat'ı böyle uyardı