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Kadına şiddete, esnaftan müdahale kamerada

İstanbul'da ATM önünde işlem yaptığı esnada küfür ettiği iddia edilen şahıs, kendisine tokat atan kadına saldırdı. Yumruk ve tekme atan şahıs, olayı gören esnaf tarafından ensesinden tutularak etkisiz hale getirildi.

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