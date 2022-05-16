Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına şiddete meydan dayağı Kadına şiddete meydan dayağı 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 00:45 Bursa’da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6281746ed31b8f0122048cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü ''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu