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Kadına şiddete meydan dayağı

Bursa’da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

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