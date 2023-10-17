Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına şiddete meydan dayağı! Kadına şiddete meydan dayağı! 17 Ekim 2023 Salı Saat: 14:30 Güncelleme: 17 Ekim 2023 Salı 14:30 Denizli'de eski eşini rehin alıp defalarca bıçaklayan cani mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Saçından sürüklediği eski eşini defalarca bıçaklayan koca meydan dayağı yedi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652e70526fb5601f91086b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı İstanbul''daki 'Güneş takip merkezi'' görüntülendi Deprem bölgesindeki yeni kabus bu oldu İsrail'in kara harekatı sevkiyatı kamerada