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Kadına şiddete meydan dayağı!

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Denizli'de eski eşini rehin alıp defalarca bıçaklayan cani mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Saçından sürüklediği eski eşini defalarca bıçaklayan koca meydan dayağı yedi...

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