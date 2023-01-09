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  4. Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı!

Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı!

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Korkunç görüntüler bu sefer Konya'dan geldi. Bir genç kadın sokak ortasında tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen ve defalarca tekmelenen kadın saldırgandan şikayetçi olmadı.

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