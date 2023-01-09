Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 01:50 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:50 Korkunç görüntüler bu sefer Konya'dan geldi. Bir genç kadın sokak ortasında tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen ve defalarca tekmelenen kadın saldırgandan şikayetçi olmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bb48ac7372ce15677544b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin? Siste 15 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü! Son yıllarda Türkiye'de çekilmiş en acı fotoğraflardan biri Netflix'ten Wednesday müjdesi Barış Manço'nun 2023 hayali yıllar sonra bu video ile ortaya çıktı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı Antalya’da 92 yılın sıcaklık ortalaması rekoru Otobüs terminalinde el bombası paniği