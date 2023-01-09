Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı!

Korkunç görüntüler bu sefer Konya'dan geldi. Bir genç kadın sokak ortasında tekme tokat saldırıya uğradı. Yere düşen ve defalarca tekmelenen kadın saldırgandan şikayetçi olmadı.

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