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  3. 24 Eylül 2020 18:40

Kadına tekme tokat dayak kamerada!

Muğla'da yaşanan korkunç olayda 46 yaşındaki bir kadın sitenin otoparkında aracının yerine park eden ve kendilerini nerede bulabileceğini sorduğu bir kişi tarafından şiddete maruz kaldı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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