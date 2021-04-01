Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı! Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı! 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:36 Antalya'da şehir içi otobüs şoförü yol üzerinde bir kadının darp edildiğini görünce müdahale etti. Ancak bu sefer saldırının hedefi oldu. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065a21fb051471d00351527" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BioNTech aşısı da Sinovac aşısı mı ? Kim hangi aşıyı olmalı ? İstanbul'da trafik magandası kamerada! İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tek doz aşı için hayati uyarı Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı İstanbul'da 800 bin yıl öncesine ait yaşam izleri bulundu İstanbul Havalimanı'nda FETÖ gözaltısı! Kumar baskınında güldüren görüntüler Apple tepki çeken uygulamasına son verdi