Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı!

Antalya'da şehir içi otobüs şoförü yol üzerinde bir kadının darp edildiğini görünce müdahale etti. Ancak bu sefer saldırının hedefi oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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