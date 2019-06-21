Kadını saçından sürükleyeno kişiler adliyeye sevk edildi
21 Haziran 2019 15:30
Kadını saçından sürükleyeno kişiler adliyeye sevk edildi
Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin’deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.’nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille...