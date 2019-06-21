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  3. 21 Haziran 2019 15:30

Kadını saçından sürükleyeno kişiler adliyeye sevk edildi

Aksaray sığınma evine giden kadının ailesi tarafından otobüsten indirilmesi olayıyla ilgili 2’si kadın 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olay dün Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle dün Mersin’deki sığınma evine gitmek isteyen Kadriye S.’nin bindiği otobüs, eşi ve ailesi tarafından otomobille...

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