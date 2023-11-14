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Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı

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İstanbul Üsküdar'da metrobüs durağında 3 kadının tekme tokat kavga ettiği anlar kameraya yansıdı.

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