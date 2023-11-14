Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı 14 Kasım 2023 Salı Saat: 14:54 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 14:54 İstanbul Üsküdar'da metrobüs durağında 3 kadının tekme tokat kavga ettiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553601242f83e7bce034117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı Sarallar suç örgütü çökertildi İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz Gaziantep'te 7 katlı bina çöktü! Panik anları kamerada