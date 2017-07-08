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  3. 08 Temmuz 2017 19:45

Kadınlar damacanalarla yangını söndürmeye çalıştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 12 hektar otluk ve makilik alan kül oldu. Bir ev yanmaktan son anda kurtulurken kadınlar yangına bidonlarla su taşıdı.

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