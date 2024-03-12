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  4. Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada

Kadınlar Günü'nde öldürülen genç kadının katiline direndiği anlar kamerada

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İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kızın katil zanlısına direndiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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