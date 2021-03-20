Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var 20 Mart 2021 Cumartesi Saat: 17:10 Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösteren kadınlar Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60560265fb8b863a890eaba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı! Joe Biden ayakta duramadı! Olay görüntüler Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur! Pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı: 2 polis yaralı Bebek arabası yola devrildi, facianın eşiğinden dönüldü HES koduyla caddeye girmek istedi, temaslı olduğu ortaya çıktı!