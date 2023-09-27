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Kadınlar kavga etti, erkekler izledi

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Bursa’da iki kadın grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kadınlar sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, bir grup erkek ise kavgayı bir süre izlemeyi tercih etti.

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