Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar kavga etti, erkekler izledi Kadınlar kavga etti, erkekler izledi 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 13:35 Güncelleme: 27 Eylül 2023 Çarşamba 13:35 Bursa’da iki kadın grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kadınlar sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, bir grup erkek ise kavgayı bir süre izlemeyi tercih etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6514056c2f3c145b300c2437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teslimat bekleyenler dikkat! Onlarca TOGG bakın nereden çıktı Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi Sosyal medyada canlı yayında taciz! Nesli tehlikede olan vaşaklar fotokapana yakalandı Lüks restoranda garson terörü kamerada Gaziantepte “yeşil altın” denetimlerinde 108 tutuklama Malatya'da şans eseri bulundu... Türkiye'nin gizemli taşları olay oldu! Arınma gecesi gibi! Apple mağazasını böyle yağmaladılar Pamuğun başkentiydi; şimdi tropikal meyvelerle anılıyor