Kadınlar kavga etti, erkekler izledi

Bursa’da iki kadın grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce kadınlar sokak ortasında saç saça birbirine girdi. O anlar kameraya yansırken, bir grup erkek ise kavgayı bir süre izlemeyi tercih etti.

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