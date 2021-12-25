  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü

Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü

Kampüs Cadıları, son dönemde ped fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için İzmir'de basın açıklaması düzenledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma''
Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu
Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada!
Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da....
Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı
İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!
Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi