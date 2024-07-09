Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 08:21 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 08:21 Bursa'da kadınlar plajında 8 kadın kendilerini denizden çıkarmak isteyen kadın güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik olmasına yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cc8d677b38df8280ecb73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da sel: Evler sular altına kaldı 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar