  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti

Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti

Güncelleme:

Bursa'da kadınlar plajında 8 kadın kendilerini denizden çıkarmak isteyen kadın güvenlik görevlisini darp ederek hastanelik olmasına yol açtı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Van'da sel: Evler sular altına kaldı
Van'da sel: Evler sular altına kaldı
19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var
19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var
Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği
Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği
Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı
Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı
Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi
Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi
Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi
Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi
Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var''
Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var''
Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı
Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı
İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar
İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar