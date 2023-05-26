Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı 26 Mayıs 2023 Cuma Saat: 15:55 Güncelleme: 26 Mayıs 2023 Cuma 15:55 İstanbul Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek görüntü çektiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6470ac4526cca422f553a3e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cuma namazı sırasında camiye yıldırım düştü Hem dolandırdlar hem de bu SMS'i attılar ''Öldü'' denilen terörist canlı yakalandı! CHP Erdoğan'a videolu ''terörist'' yanıtı! Siirt'te 3 iş yeri küle döndü İnternette ''deepfake'' ile akıl almaz dolandırıcılık Yolcu uçağında panik: Metrelerce yüksekte kapısı açıldı Geçen yıl çöle dönmüştü! Son hali yüreklere su serpti TEM'de 7 araç birbirine girdi