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Kadınlar tuvaletinde yakalanan sapığa meydan dayağı

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İstanbul Güngören'de kadınlar tuvaletine girerek görüntü çektiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü.

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