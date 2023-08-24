Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 20:36 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 20:36 Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında kadınlara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i bekçi, 2'si polis memuru 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e79513bb93a463ba7592d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları'' İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği Oteldeki fuhuş cinayeti kamerada İstanbul'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı Boşanma aşamasındaki eşi hayatının en büyük şokunu yaşattı TCMB kritik faiz kararını açıkladı Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü