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  4. Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı

Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, eğlence mekanı çıkışında kadınlara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunup, havaya ateş açan 1'i bekçi, 2'si polis memuru 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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