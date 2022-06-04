Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınların görüntülerini çeken Afgan yakalandı Kadınların görüntülerini çeken Afgan yakalandı 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 17:30 Sakarya'da telefonla gizlice kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629b6c81d67d76728746c673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yaşındaki Meryem minibüsün altında kaldı! Kahreden anlar kamerada Deniz Zeyrek'ten bomba erken seçim iddiası Tam bir servet! Gramı 15, kilosu 15 bin TL'den satılıyor İstanbul'da 60 bin liralık şipşak hırsızlık kamerada Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi Adliyede sahte MİT'çi vurgunu! 15 yıl hapsi isteniyor Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar!