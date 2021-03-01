Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 20:15 Antalya'da 3 kadının kavgasını ayırmaya çalışan gruplar arasında kavga çıktı. 3 kişilik kavga 20 kişilik mahalle kavgasına dönüştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d2129a24b2645367366a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!